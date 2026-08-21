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Concert Trio Alla Zingarese, Église Saint-Pierre, Rossillon

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Rossillon

Concert Trio Alla Zingarese, Église Saint-Pierre, Rossillon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
1 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France
Ville
01510 Rossillon
Département
Ain
Tarif
Participation au chapeau

Concert Trio Alla Zingarese Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Pierre Ain

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Trio Alla Zingarese vous emmène pour un voyage musical aux accents tziganes, entre airs folkloriques et mélodies traditionnelles. Une invitation à découvrir une musique vivante, chaleureuse et pleine de caractère dans la bellé église de Rossillon.

Église Saint-Pierre 1 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France Rossillon 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes RD 1504 entre Ambérieu (32 km) et Belley (14km)
Le Trio Alla Zingarese vous emmène pour un voyage musical aux accents tziganes, entre airs folkloriques et mélodies traditionnelles. Une invitation à découvrir une musique vivante, chaleureuse et de…

©Trio Alla Zingarese

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