Visite du village, Église Saint-Pierre, Rossillon

Informations pratiques

Visite du village 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Ain

Rendez-vous place de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À Rossillon, le patrimoine se dévoile à ceux qui savent regarder. Derrière les murs, sous la végétation ou au détour d’un chemin, des traces ténues racontent encore l’histoire d’un village autrefois marqué par la présence d’un château fort et de moulins.

Construit vers 1260 par Boniface de Savoie, le château fort de Rossillon fut notamment la propriété de la famille de La Forest. Devenu peu à peu moins confortable, il fut délaissé au profit d’un manoir édifié à l’entrée du village. Aujourd’hui, ses vestiges ont presque disparu, laissant place aux hypothèses et aux légendes : un mystérieux trou béant pourrait-il être l’entrée d’anciennes oubliettes, d’un souterrain ou d’une citerne ?

Le village conserve également la mémoire de ses anciennes activités artisanales. Le moulin immortalisé par le peintre Victor Ducrot au Salon de Lyon en 1897 n’existe plus aujourd’hui : seuls quelques vestiges du canal d’amenée témoignent de son existence. Même constat pour la scierie de la famille Saunier, dont les plans figurent encore sur le cadastre napoléonien de 1833.

À travers une visite de Rossillon, venez découvrir ces patrimoines fragiles, parfois menacés de disparition, et partir à la recherche des traces visibles et invisibles qui subsistent dans le paysage. Car si les pierres s’effacent, les histoires, elles, peuvent continuer à vivre.

Rendez-vous place de l’église.

Église Saint-Pierre 1 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France Rossillon 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes RD 1504 entre Ambérieu (32 km) et Belley (14km)

À Rossillon, le patrimoine se dévoile à ceux qui savent regarder. Derrière les murs, sous la végétation ou au détour d’un chemin, des traces ténues racontent encore l’histoire d’un village autrefois …

©CC Bugey-Sud