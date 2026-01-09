UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guérande

Concert Trio Arum avec basson Centre Culturel Athanor Guérande

vendredi 9 octobre 2026 · Centre Culturel Athanor · Guérande

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Centre Culturel Athanor
Adresse
2 avenue Anne de Bretagne
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Concert Trio Arum avec basson

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:45:00

Date(s) :
2026-10-09

La meilleure de ses œuvres c’est ainsi que Beethoven considérait ses Trios à cordes opus 9 au moment de leur publication, en juillet 1798.
Cordes et basson nous plongeront au coeur du 18ème siècle, dans ce programme aux œuvres novatrices, audacieuses et pleines de malice. 
La bassoniste Gaëlle Habert rejoindra le Trio Arum pour explorer le répertoire musical de Mozart et de son contemporain François Devienne. 

Au programme  
– Beethoven, Trio opus 9 n°1 en sol majeur, et n°3 en do mineur 
– Mozart, Sonate KV 292/196c pour basson et violoncelle 
– Devienne, Quatuor opus 75 n°1 pour basson et trio à cordes 

Par le Trio Arum (Orchestre national des Pays de la Loire)   .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30  athanor@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Trio Arum avec basson Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)