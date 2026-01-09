Concert Trio Arum avec basson Centre Culturel Athanor Guérande
vendredi 9 octobre 2026 · Centre Culturel Athanor · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Concert Trio Arum avec basson
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:45:00
Date(s) :
2026-10-09
La meilleure de ses œuvres c’est ainsi que Beethoven considérait ses Trios à cordes opus 9 au moment de leur publication, en juillet 1798.
Cordes et basson nous plongeront au coeur du 18ème siècle, dans ce programme aux œuvres novatrices, audacieuses et pleines de malice.
La bassoniste Gaëlle Habert rejoindra le Trio Arum pour explorer le répertoire musical de Mozart et de son contemporain François Devienne.
Au programme
– Beethoven, Trio opus 9 n°1 en sol majeur, et n°3 en do mineur
– Mozart, Sonate KV 292/196c pour basson et violoncelle
– Devienne, Quatuor opus 75 n°1 pour basson et trio à cordes
Par le Trio Arum (Orchestre national des Pays de la Loire) .
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Concert Trio Arum avec basson Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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