Concert Trio de Janero Place des Eiders La Tremblade
Concert Trio de Janero Place des Eiders La Tremblade jeudi 20 août 2026.
La Tremblade
Concert Trio de Janero
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Musique Rock
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Rock music
L’événement Concert Trio de Janero La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade
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