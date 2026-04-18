Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Trio de Janero Place des Eiders La Tremblade

Concert Trio de Janero Place des Eiders La Tremblade jeudi 20 août 2026.

Lieu : Place des Eiders

Adresse : Kiosque

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

La Tremblade

Concert Trio de Janero

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Musique Rock
  .

Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rock music

L’événement Concert Trio de Janero La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade

À voir aussi à La Tremblade (Charente-Maritime)