Concert Trio de Janero Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Concert Trio de Janero

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Musique Rock

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Rock music

L’événement Concert Trio de Janero La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade