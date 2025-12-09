Concert Trio du Levant Église ND de Croas Batz Roscoff
Concert Trio du Levant
Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 21:30:00
Concert de musique baroque par un ensemble de jeunes étudiants dans le cadre d’une tournée de concerts en Bretagne.
Violons, Haut Bois et orgue. .
Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 68 98 99 82
