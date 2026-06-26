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Concert Trio magique Bréhal

Concert Trio magique Bréhal

Concert Trio magique Bréhal vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
La cale
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Bréhal

Concert Trio magique

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Reggae. Ambiance chaleureuse avec le groupe Trio magique mêlant des reprises chansons reggae   .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 

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English : Concert Trio magique

L’événement Concert Trio magique Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

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