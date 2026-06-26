Concert Trio magique Bréhal
Concert Trio magique Bréhal vendredi 24 juillet 2026.
Bréhal
Concert Trio magique
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Reggae. Ambiance chaleureuse avec le groupe Trio magique mêlant des reprises chansons reggae .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93
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English : Concert Trio magique
L’événement Concert Trio magique Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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