Bréhal

Concert Trio magique

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Reggae. Ambiance chaleureuse avec le groupe Trio magique mêlant des reprises chansons reggae .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93

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English : Concert Trio magique

L’événement Concert Trio magique Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer