Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal
Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal jeudi 23 juillet 2026.
Bréhal
Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel
Saint-Martin le Vieux Moulin du Hutrel Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Animation. Cet été, le moulin du Hutrel devient un lieu d’observation et de découverte du ciel nocturne. Au programme observer la Lune, ses cratères, ses ombres, ses reliefs. Une soirée pour comprendre ce que l’on observe. Prévoir tenue chaude et de quoi s’installer confortablement. Jeudi 23 juillet de 21 h à 22 h 30, Saint-Martin-le-Vieux, Bréhal. Gratuit .
Saint-Martin le Vieux Moulin du Hutrel Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr
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English : Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel
L’événement Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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