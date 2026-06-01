Concert, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse
Concert, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse samedi 13 juin 2026.
Concert Samedi 13 juin, 14h00 Université Toulouse Jean Jaurès Haute-Garonne
Ouvert à toutes et à tous dès 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Concert Play Music, Variation #3 Alban Minville.
Pour plus d’informations disponibles via le lien ci-joint.
https://culture.univ-tlse2.fr/accueil/musique/musique-grand-mirail
Université Toulouse Jean Jaurès 5 allée Antonio Machado Toulouse 31058 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://culture.univ-tlse2.fr/accueil/musique/musique-grand-mirail »}]
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