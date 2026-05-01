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Concert Valentin Orchestral Théâtre Lisieux Normandie Lisieux

Concert Valentin Orchestral Théâtre Lisieux Normandie Lisieux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Théâtre Lisieux Normandie

Adresse : 2 Rue au Char

Ville : 14100 Lisieux

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lisieux

Concert Valentin Orchestral

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :
2026-05-30

29 choristes et 34 instrumentistes du Conservatoire feront vibrer et résonner les chansons de Valentin, artiste lexovien de naissance, qui partagera la scène avec les élèves !
29 choristes et 34 instrumentistes du Conservatoire feront vibrer et résonner les chansons de Valentin, artiste lexovien de naissance, qui partagera la scène avec les élèves !   .

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85  crd@agglo-lisieux.fr

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English : Concert Valentin Orchestral

29 choir members and 34 instrumentalists from the Conservatoire will be singing the songs of Valentin, a native of Lexervilliers, who will be sharing the stage with the students!

L’événement Concert Valentin Orchestral Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité

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