Concert Valentin Orchestral Théâtre Lisieux Normandie Lisieux

Lisieux

Concert Valentin Orchestral

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

29 choristes et 34 instrumentistes du Conservatoire feront vibrer et résonner les chansons de Valentin, artiste lexovien de naissance, qui partagera la scène avec les élèves !

29 choristes et 34 instrumentistes du Conservatoire feront vibrer et résonner les chansons de Valentin, artiste lexovien de naissance, qui partagera la scène avec les élèves ! .

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr

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English : Concert Valentin Orchestral

29 choir members and 34 instrumentalists from the Conservatoire will be singing the songs of Valentin, a native of Lexervilliers, who will be sharing the stage with the students!

L’événement Concert Valentin Orchestral Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité