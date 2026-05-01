Concert Valentin Orchestral Théâtre Lisieux Normandie Lisieux
Concert Valentin Orchestral Théâtre Lisieux Normandie Lisieux samedi 30 mai 2026.
Lisieux
Concert Valentin Orchestral
Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
29 choristes et 34 instrumentistes du Conservatoire feront vibrer et résonner les chansons de Valentin, artiste lexovien de naissance, qui partagera la scène avec les élèves !
29 choristes et 34 instrumentistes du Conservatoire feront vibrer et résonner les chansons de Valentin, artiste lexovien de naissance, qui partagera la scène avec les élèves ! .
Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr
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English : Concert Valentin Orchestral
29 choir members and 34 instrumentalists from the Conservatoire will be singing the songs of Valentin, a native of Lexervilliers, who will be sharing the stage with the students!
L’événement Concert Valentin Orchestral Lisieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
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