Informations pratiques

Videix

Concert

Le Treiz’Or Videix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le Treiz’Or vous invite à une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la solidarité avec un concert caritatif animé par le groupe Echo RD. Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et festive tout en soutenant une belle cause. Installez-vous entre amis ou en famille et savourez une restauration à la carte avec pizzas, burgers, kebabs, salades, viandes et bien d’autres gourmandises. Que vous soyez amateur de rock ou simplement à la recherche d’un moment convivial, cette soirée promet de mêler bonne humeur, musique live et plaisirs gourmands dans un cadre accueillant de La Chassagne, à Videix. Une belle occasion de se retrouver et de faire une bonne action en passant un agréable moment. Réservation jusqu’au 15 juillet. .

Le Treiz’Or Videix 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 71 89 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Videix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin