Concert Vielle en roue libre CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette Réauville
samedi 4 juillet 2026 · CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette · Réauville
Informations pratiques
Réauville
Concert Vielle en roue libre
CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 22:40:00
Date(s) :
2026-07-04
La vielle à roue est un instrument du moyen âge, mais ici, on sort du répertoire folk ou médiéval associée à la rythmique et à l’énergie de la boite à rythme, Herbert lui donne une couleur plus actuelle.
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CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com
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English :
The hurdy-gurdy is a medieval instrument, but here it breaks away from the folk or medieval repertoire: combined with the rhythm and energy of the drum machine, Herbert gives it a more contemporary sound.
L’événement Concert Vielle en roue libre Réauville a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes