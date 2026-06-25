Concert Vielle en roue libre CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette Réauville

Informations pratiques

Réauville

Concert Vielle en roue libre

CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 22:40:00

Date(s) :

2026-07-04

La vielle à roue est un instrument du moyen âge, mais ici, on sort du répertoire folk ou médiéval associée à la rythmique et à l’énergie de la boite à rythme, Herbert lui donne une couleur plus actuelle.

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CABUT Sylvain Association du Bourg Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com

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English :

The hurdy-gurdy is a medieval instrument, but here it breaks away from the folk or medieval repertoire: combined with the rhythm and energy of the drum machine, Herbert gives it a more contemporary sound.

L’événement Concert Vielle en roue libre Réauville a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes