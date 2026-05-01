Concert Vinage Ravage Chez Chaillou Aumagne

Aumagne

Concert Vinage Ravage

Chez Chaillou 1 impasse du manège Aumagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Concert du groupe Virages Ravages , suivi d’un temps convivial.

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Chez Chaillou 1 impasse du manège Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 afp.lahaltedupinson@gmail.com

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English :

A concert by the band Virages Ravages , followed by a social gathering.

L’événement Concert Vinage Ravage Aumagne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge