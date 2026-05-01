Concert Vinage Ravage Chez Chaillou Aumagne
Concert Vinage Ravage Chez Chaillou Aumagne jeudi 21 mai 2026.
Aumagne
Concert Vinage Ravage
Chez Chaillou 1 impasse du manège Aumagne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Concert du groupe Virages Ravages , suivi d’un temps convivial.
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Chez Chaillou 1 impasse du manège Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 afp.lahaltedupinson@gmail.com
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English :
A concert by the band Virages Ravages , followed by a social gathering.
L’événement Concert Vinage Ravage Aumagne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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