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Concert Vinyl social club Sans réserve Périgueux

vendredi 20 novembre 2026 · Sans réserve · Périgueux

Concert Vinyl social club Sans réserve Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Sans réserve
Adresse
192 Route d'Angoulême
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Concert Vinyl social club

Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Dj set, exposition et lancement de la nouvelle bière de la BAM.   .

Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 

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English : Concert Vinyl social club

L’événement Concert Vinyl social club Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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