AGENDA · Périgueux
Concert Vinyl social club Sans réserve Périgueux
vendredi 20 novembre 2026 · Sans réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert Vinyl social club
Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Dj set, exposition et lancement de la nouvelle bière de la BAM. .
Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Concert Vinyl social club
L’événement Concert Vinyl social club Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
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