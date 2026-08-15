Concert Vinyl social club Sans réserve Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Concert Vinyl social club

Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Dj set, exposition et lancement de la nouvelle bière de la BAM. .

Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Concert Vinyl social club

L’événement Concert Vinyl social club Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux