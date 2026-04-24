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CONCERT VIOLON ET ORGUE Lodève

CONCERT VIOLON ET ORGUE Lodève vendredi 14 août 2026.

Adresse
Place Hôtel de ville
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif
0 0

Lodève

CONCERT VIOLON ET ORGUE

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert violon et orgue à la cathédrale Saint-Fulcran
Concert violon et orgue: Bach, Corelli, Mozart, Wieniawsky, Paganini… Avec Natacha Triadou, violoniste et Emmanuel Pélaprat, organiste.   .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37 

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English : CONCERT VIOLON ET ORGUE

Violin and Organ Concert at Saint-Fulcran Cathedral

L’événement CONCERT VIOLON ET ORGUE Lodève a été mis à jour le 2026-06-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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