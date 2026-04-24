CONCERT VIOLON ET ORGUE Lodève
CONCERT VIOLON ET ORGUE Lodève vendredi 14 août 2026.
Lodève
CONCERT VIOLON ET ORGUE
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert violon et orgue à la cathédrale Saint-Fulcran
Concert violon et orgue: Bach, Corelli, Mozart, Wieniawsky, Paganini… Avec Natacha Triadou, violoniste et Emmanuel Pélaprat, organiste. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37
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English : CONCERT VIOLON ET ORGUE
Violin and Organ Concert at Saint-Fulcran Cathedral
L’événement CONCERT VIOLON ET ORGUE Lodève a été mis à jour le 2026-06-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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