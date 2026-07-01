Informations pratiques

Lodève

LES STAGES DE L’ATELIER DU POINT D’ORGUE

27 Rue Neuve des Marchés Lodève Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

Du beau papier, du fil et des gestes traditionnels venez découvrir les secrets passionnants des papiers, des toiles et repartez avec vos ouvrages…

Dans le bel atelier de Ayda-Su Nuroglu, l’atelier Muska, vous pourrez apprendre à créer des carnets reliés selon les gestes traditionnels mais accessibles à toutes et tous, même débutants !

Avec Virginie Pérez, relieuse, vous découvrirez les secrets passionnants des papiers, des toiles et repartirez bien sûr avec vos ouvrages…

Le samedi 25 juillet l’atelier carnet vous permet de réaliser votre carnet cousu, avec de beaux papiers, du fil et des gestes traditionnels.

Le samedi 01 août l’atelier reliure japonaise vous permet de réaliser votre carnet avec de véritables papiers japonais et une couture traditionnelle.

Les places sont limitées, pensez à réserver. Les ateliers sont à la journée, le matériel est fourni, pour un tarif de 80€.

Plus d’infos par mail ou téléphone

atelierdupointdorgue@gmail.com

0765518829 .

27 Rue Neuve des Marchés Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 65 51 88 29 atelierdupointdorgue@gmail.com

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English : LES STAGES DE L’ATELIER DU POINT D’ORGUE

Beautiful paper, thread, and traditional techniques: come discover the fascinating secrets of paper and fabric, and take your creations home with you…

L’événement LES STAGES DE L’ATELIER DU POINT D’ORGUE Lodève a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC