Lodève

LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE

Les samedis de l’été, nous vous proposons 1/2 heure d’orgue à la Cathédrale Saint-Fulcran .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37 contact@lesamisdesorguesdelodeve.org

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English :

SUMMER SATURDAYS: A HALF-HOUR OF ORGAN MUSIC

L’événement LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE Lodève a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC