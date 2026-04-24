LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE Lodève
LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE Lodève samedi 11 juillet 2026.
Lodève
LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22
LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE
Les samedis de l’été, nous vous proposons 1/2 heure d’orgue à la Cathédrale Saint-Fulcran .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37 contact@lesamisdesorguesdelodeve.org
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English :
SUMMER SATURDAYS: A HALF-HOUR OF ORGAN MUSIC
L’événement LES SAMEDIS D’ETE 1/2 HEURE D’ORGUE Lodève a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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