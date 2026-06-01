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INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE Lodève

INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE Lodève samedi 27 juin 2026.

Adresse : place Francis Morand

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Lodève

INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE
Samedi 27 juin, il y aura plein d’activités pour l’inauguration du Planning Familial projection de films, table ronde, jeux, atelier théâtre forum, atelier de fabrication de supports menstruels, performances, spectacle, musical et DJeuse   .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 03 03  lodeve@planning34.org

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English :

OPENING OF THE FAMILY PLANNING CLINIC IN LOD%C8VE

L’événement INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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