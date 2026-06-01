INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE Lodève
INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE Lodève samedi 27 juin 2026.
Lodève
INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE
Samedi 27 juin, il y aura plein d’activités pour l’inauguration du Planning Familial projection de films, table ronde, jeux, atelier théâtre forum, atelier de fabrication de supports menstruels, performances, spectacle, musical et DJeuse .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 03 03 lodeve@planning34.org
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English :
OPENING OF THE FAMILY PLANNING CLINIC IN LOD%C8VE
L’événement INAUGURATION DU PLANNING FAMILIAL DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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