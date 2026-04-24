Lodève

MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE GUIDÉE DE L’ÉTÉ 2026

Impasse des Liciers Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

Lodève accueille l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie . Dans cet atelier d’artisanat d’art se perpétue une pratique de tissage vieille de 4 siècle pour des tapis d’exception.

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie . Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République. Les liciers et licières perpétuent une pratique de tissage vieille de plus de quatre siècles pour des créations classiques mais aussi contemporaines. Venez découvrir un espace où le temps se mesure en tombée de métier et où le travail de la main est virtuose !

Attention pensez à prendre vos billets par avance, le nombre de places est limité et il n’y a pas de billetterie sur place.

Achat des billets à l’Office de Tourisme de Lodève ou via la billetterie en ligne.

Du 04/07 au 28/08/2026

Les jeudis de l’été à 14h00 et 15h30 et les vendredis à 10h00 et 14h00 .

Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE GUIDÉE DE L’ÉTÉ 2026

Lodève is home to the only branch of the National Carpet Manufactory, the ABSavonnerie. In this artisanal workshop, a weaving tradition dating back four centuries is kept alive to create exceptional carpets.

L’événement MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE GUIDÉE DE L’ÉTÉ 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC