Lodève

RENCONTRE AVEC ARMELLE CARON

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

RENCONTRE AVEC l’ARTISTE ARMELLE CARON

Les artistes aborigènes élaborent des cartes mêlant topographie et mythologie, espace et temps, dans une cartographie sensible et précise de leur territoire.

Pour dialoguer avec ces pratiques, le Musée de Lodève a invité Armelle Caron à investir son parvis à l’occasion de son exposition Art aborigène, le temps du rêve.

Pendant deux semaines, Armelle Caron a créé une oeuvre géante sur le parvis du Musée de Lodève pour faire écho à l’exposition Art aborigène.

Venez la rencontrer et échanger sur sa démarche artistique à la Muse Broc (en face du Musée de Lodève). Boissons et petite restauration sur place.

Création de l’œuvre sur le parvis par Armelle Caron du 29 juin au 10 juillet.

L’œuvre restera visible les mois suivants .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : RENCONTRE AVEC ARMELLE CARON

MEETING WITH ARTIST ARMELLE CARON

L’événement RENCONTRE AVEC ARMELLE CARON Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC