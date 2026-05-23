Lodève

DECOUVERTE DE L’OEUVRE D’ARMELLE CARON

1 place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

DECOUVERTE DE L’OEUVRE D’ARMELLE CARON

Les artistes aborigènes élaborent des cartes mêlant topographie et mythologie, espace et temps, dans une cartographie sensible et précise de leur territoire.

Pour dialoguer avec ces pratiques, le Musée de Lodève a invité Armelle Caron à investir son parvis à l’occasion de son exposition Art aborigène, le temps du rêve.

Pendant deux semaines, Armelle Caron a créé une œuvre géante sur le parvis du Musée de Lodève pour faire écho à l’exposition Art aborigène.

En présence de l’artiste, vous pourrez placer sur cette carte géante des symboles pour identifier des lieux qui vous sont chers.

Création de l’œuvre sur le parvis par Armelle Caron du 29 juin au 10 juillet.

L’œuvre restera visible les mois suivants. .

1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : DECOUVERTE DE L’OEUVRE D’ARMELLE CARON

DISCOVERING THE WORK OF ARMELLE CARON

L’événement DECOUVERTE DE L’OEUVRE D’ARMELLE CARON Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC