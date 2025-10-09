Concert violon et orgue : Phantasticus ! Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo
Concert violon et orgue : Phantasticus ! Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo dimanche 3 mai 2026.
Concert violon et orgue : Phantasticus ! Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Dimanche 3 mai, 17h00 libre participation
Le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » vous invite à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, découvrez un instrument aux mille facettes !
**Concert de musique de chambre : Phantasticus !**
**avec Ugo Gianotti, violon baroque & Emmanuel Arakélian, orgue**
_Œuvres de Bach, Biber, Buxtehude, Schmelzer._
Ces deux interprètes issus de la jeune génération passionnée par le répertoire de musique ancienne nous offrent un florilège de musique baroque allemande : des œuvres de Bach, Buxtehude, Biber ou encore Schmelzer, unies par le stylus phantasticus, un mode de jeu libre et fantasque, où la virtuosité s’unit harmonieusement à l’improvisation et à l’invention. Entre intimité et extravagance, entre douceur et passion.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-03T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T18:30:00.000+02:00
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http://www.laroutedesorgues.weebly.com laroutedesorgues@gmail.com
Eglise Saint-Ideuc 35400 Saint-Malo Espérance – Cottages Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine
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