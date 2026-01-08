Concert Violons de Prague Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains
Concert Violons de Prague Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains jeudi 26 mars 2026.
Concert Violons de Prague
Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 21:20:00
Date(s) :
2026-03-26
Prenez un billet musical destination PRAGUE !
Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble! Les Violons de Prague et leur Soprano… 100% Tchèques !
Billetterie à l’Office de Tourisme de Granville (du lundi au samedi 9h30-12h30 14h-17h30 (fermé les jeudis après-midi et dimanche .
Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 64 31 59 42 laurentpilletorganisation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Violons de Prague
L’événement Concert Violons de Prague Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Granville Terre et Mer