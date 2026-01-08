Concert Violons de Prague Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains

Concert Violons de Prague

Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:20:00

Date(s) :

2026-03-26

Prenez un billet musical destination PRAGUE !

Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble! Les Violons de Prague et leur Soprano… 100% Tchèques !

Billetterie à l’Office de Tourisme de Granville (du lundi au samedi 9h30-12h30 14h-17h30 (fermé les jeudis après-midi et dimanche .

Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 64 31 59 42 laurentpilletorganisation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Violons de Prague

L’événement Concert Violons de Prague Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Granville Terre et Mer