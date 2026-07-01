Concert VJing – Ayant, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Concert VJing – Ayant Samedi 27 mars 2027, 20h30 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T20:30:00+01:00 – 2027-03-27T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-27T20:30:00+01:00 – 2027-03-27T21:30:00+01:00

Concert du duo toulousain Ayant avec projection de photos et vidéos.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Concert du duo toulousain Ayant avec projection de photos et vidéos.

© Lily Trenque