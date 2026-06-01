Noyant-de-Touraine

Concert Voice for Gospel

Eglise Place de l’Eglise Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert de gospel d’exception, par Voice for Gospel , à l’initiative du Bel Automne, club des aînés de Noyant-de-Touraine.

Concert de gospel d’exception, par Voice for Gospel , à l’initiative du Bel Automne, club des aînés de Noyant-de-Touraine.

Réservation conseillée. 8 .

Eglise Place de l’Eglise Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 82 46

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English :

Exceptional gospel concert by Voice for Gospel , organized by Bel Automne, Noyant-de-Touraine’s seniors’ club.

L’événement Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme