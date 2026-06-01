Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine
Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine samedi 13 juin 2026.
Noyant-de-Touraine
Concert Voice for Gospel
Eglise Place de l’Eglise Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert de gospel d’exception, par Voice for Gospel , à l’initiative du Bel Automne, club des aînés de Noyant-de-Touraine.
Concert de gospel d’exception, par Voice for Gospel , à l’initiative du Bel Automne, club des aînés de Noyant-de-Touraine.
Réservation conseillée. 8 .
Eglise Place de l’Eglise Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 82 46
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English :
Exceptional gospel concert by Voice for Gospel , organized by Bel Automne, Noyant-de-Touraine’s seniors’ club.
L’événement Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme