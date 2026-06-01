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Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine

Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine

Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine samedi 13 juin 2026.

Adresse : Eglise Place de l'Eglise

Ville : 37800 Noyant-de-Touraine

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Noyant-de-Touraine

Concert Voice for Gospel

Eglise Place de l’Eglise Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert de gospel d’exception, par Voice for Gospel , à l’initiative du Bel Automne, club des aînés de Noyant-de-Touraine.
Concert de gospel d’exception, par Voice for Gospel , à l’initiative du Bel Automne, club des aînés de Noyant-de-Touraine.
Réservation conseillée. 8  .

Eglise Place de l’Eglise Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 82 46 

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English :

Exceptional gospel concert by Voice for Gospel , organized by Bel Automne, Noyant-de-Touraine’s seniors’ club.

L’événement Concert Voice for Gospel Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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