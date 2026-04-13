CONCERT VOIX D’OR SLAVES THEATRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

CONCERT VOIX D’OR SLAVES

THEATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Olga Stolyarova et Valéry Orlov ces deux chanteurs lyriques à la voix d’or (soprano et basse) sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux.

Réservation à l’office de tourisme ou sur place 1h avant le concert.

Olga Stolyarova , diplômée de Conservatoire de St Pétersbourg, avait participé à des plusieurs tournées internationales (USA, Finlande, Allemagne…) avant devenir une des plus renommées interprètes des romances russes, tsiganes.

Valéry Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa reprend le flambeau d’Ivan Rebroff et devient son successeur en Europe de L’Ouest.

Ces deux solistes vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier, mélange belcanto et tradition.

Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka. 16 .

THEATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Olga Stolyarova and Valéry Orlov: these two golden-voiced opera singers (soprano and bass) are graduates of prestigious Russian and Ukrainian music schools.

Reservations at the tourist office or on site 1 hour before the concert.

L’événement CONCERT VOIX D’OR SLAVES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE