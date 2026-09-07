Informations pratiques

Concert « Voix du Patrimoine » à l’Église Saint Michel de Charost Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint Michel Chârost Cher

Entrée : 15€ entièrement reversé pour les artistes.

Accès à l’église à partir de 18h45 – 250 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Animé par le désir de rendre la culture accessible à tous, le duo Anousha Nazari – Antoine Morinière organise une tournée dans les villages de France, et propose des concerts au cœur de lieux empreints d’histoire et de résonance : les églises.

Chaque ville et village de France abrite en son sein une salle de concert où l’acoustique est particulièrement idéale pour la musique classique.

Le répertoire, à la fois poétique et accessible, traverse les époques et les styles, offrant au public une parenthèse musicale hors du temps. Résonnant ainsi avec l’église dont les artistes en présenteront l’histoire.

Cette initiative vise à apporter la musique là où elle est parfois absente, en créant un moment de partage et de beauté, ouvert à tous.

Le duo Anousha Nazari (mezzo-soprano) – Antoine Morinière (guitare) s’est produit sur les plus grandes scènes internationales en France ainsi qu’à l’étranger (Allemagne, Écosse, Thaïlande, Chine). Leur dernier projet « Labyrinthe Baroque » qui fusionne la musique baroque occidentale avec la poésie persane a déjà conquis plus 15000 spectateurs à travers le monde.

Programme proposé : « Labyrinthe Baroque »

Ce concert dessine un chemin lumineux à travers la musique ancienne, où les œuvres de Handel, Dowland et Strozzi s’entrelacent avec les mélodies envoûtantes du compositeur persan du XVᵉ siècle Maraghi, pour culminer dans une œuvre moderne composée par Antoine Morinière sur des poèmes du poète du XIIIᵉ siècle, Rumi.

Grâce à des arrangements uniques pour voix et guitare, le programme crée un pont entre les époques, les cultures, célébrant l’harmonie née de la diversité. Chaque œuvre soigneusement choisie révèle une nouvelle facette de la musique ancienne, offrant une expérience à la fois intime et immersive. Ce concert est un voyage de découverte et d’émotion, où la magie de la musique tisse des liens entre passé et présent.

« Labyrinthe Baroque » est plus qu’un simple concert : c’est une exploration de la riche mosaïque de la diversité musicale. Cet itinéraire artistique prend vie grâce à un duo dont l’identité artistique singulière et la présence internationale donnent au programme toute sa profondeur et sa résonance.

Animés par un engagement commun à construire des passerelles entre traditions musicales et univers poétiques, ils insufflent à chaque performance authenticité, sensibilité et audace. Une invitation à pénétrer dans un paysage sonore où les frontières culturelles s’effacent avec grâce.

Église Saint Michel Chârost Place de la mairie, 18290 Chârost Chârost 18290 Cher Centre-Val de Loire 06 83 49 31 19 L’église Saint Michel du XIIᵉ siècle est classée monument historique.

Sa construction en grès rouge est exceptionnelle.

Des sondages effectuée en 2003 ont mis à jour des fresques du XVᵉ siècle.

Cet édifice faisait partie du prieuré Saint Michel et était situé hors des murs de la ville.

« Un concert qui fait résonner l’histoire »

© Taklit