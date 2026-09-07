Visite de l’Église Saint Michel de Chârost, Église Saint Michel Chârost, Chârost

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint Michel de Chârost Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint Michel Chârost Cher

Sur réservation uniquement et limité à 30 enfants par visite accompagnés de l’équipe enseignante. Horaire de la visite à définir lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Visite d’un monument historique à travers un parcours commenté permettant de découvrirles trésors cachés de l’architecture à travers les âges et les événements historiques.

Église Saint Michel Chârost Place de la mairie, 18290 Chârost Chârost 18290 Cher Centre-Val de Loire 06 83 49 31 19 [{« type »: « email », « value »: « mercierbm@yahoo.fr »}] L’église Saint Michel du XIIᵉ siècle est classée monument historique.

Sa construction en grès rouge est exceptionnelle.

Des sondages effectuée en 2003 ont mis à jour des fresques du XVᵉ siècle.

Cet édifice faisait partie du prieuré Saint Michel et était situé hors des murs de la ville.

Visite d’un monument historique à travers un parcours commenté permettant de découvrir les trésors cachés de l’architecture à travers les âges et les événements historiques.

©Bertrand