Concert Voix & Route Romane Sélestat

Informations pratiques

Sélestat

Concert Voix & Route Romane

Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’Ensemble Leones présente les folles compositions d’un compositeur influent mais encore méconnu à l’aube de la Renaissance Zacara se révèle enfin à nous

Epopée

Ensemble Leones Le monde selon Zacara

Atteint de nombreux handicaps, comptant dix doigts au total sur les deux mains et les deux pieds, le bras gauche en écharpe, les pieds déformés, c’est à cet homme mystérieux, maître enlumineur de son métier, que nous devons certaines des chansons les plus merveilleuses, innovantes et étranges de la fin du Moyen Âge.

Cinquante ans après sa mort, ses compositions étaient encore considérées comme des “oracles”, et pas seulement en raison des proportions complexes et du contrepoint étrange de sa musique son ton prophétique rend ses textes cryptiques, qui semblent invoquer les démons ou les enfers. Certains le considéraient comme un fou, d’autres comme un adorateur du diable. De fait, la vie et l’oeuvre de Zacara da Teramo se distinguent par leur étrangeté. Non seulement son corps était marqué par les épreuves, mais son destin fut également troublé après avoir perdu sa femme, son fils mourut en bas âge lors d’une violente révolte, et tous ces coups du sort allaient façonner son oeuvre.

L’ensemble Leones présente les folles compositions d’un compositeur influent mais encore méconnu à l’aube de la Renaissance ami des papes et modèle stylistique de Johannes Ciconia, Zacara se révèle enfin à nous.

Voix Grace Newcombe, Marc Mauillon et Matthieu Romanens

Vièle, lira da braccio, cornemuses Baptiste Romain

Vièle Uri Smilansky

Luth, gittern, citole et direction Marc Lewon .

Place du Marché Vert Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 41 02 02 accueil@voix-romane.com

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English :

Ensemble Leones presents the wild compositions of an influential but little-known composer at the dawn of the Renaissance: Zacara reveals himself to us at last

L’événement Concert Voix & Route Romane Sélestat a été mis à jour le 2026-06-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme