Concert Voix sur l’océan Temple d’Etretat Étretat
jeudi 27 août 2026 · Temple d'Etretat · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Concert Voix sur l’océan
Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Concert spectacle mêlant musique, théâtre et harpe (Ravel, Renié…) Une traversée artistique et sensorielle. Une invitation à l’écoute ouverture à la harpe, puis dialogue entre voix chantée et parole théâtrale. .
Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert Voix sur l’océan
L’événement Concert Voix sur l’océan Étretat a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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