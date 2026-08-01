Concert Voix sur l’océan Temple d’Etretat Étretat

Informations pratiques

Étretat

Concert Voix sur l’océan

Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Concert spectacle mêlant musique, théâtre et harpe (Ravel, Renié…) Une traversée artistique et sensorielle. Une invitation à l’écoute ouverture à la harpe, puis dialogue entre voix chantée et parole théâtrale. .

Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert Voix sur l’océan

L’événement Concert Voix sur l’océan Étretat a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie