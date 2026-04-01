Concert VOX CORSICA Samedi 25 avril 2026 Impasse Notre-Dame Beaune

Beaune

Concert VOX CORSICA Samedi 25 avril 2026

Impasse Notre-Dame Collégiale-Basilique Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 21:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Voyage au cœur de l’âme corse avec VOX CORSICA, groupe connu des corses et des continentaux.

BEAUNE le 25 Avril 2026 19h30

Plongez dans la profondeur et la beauté envoûtante des voix corses à travers notre concert.

VOX CORSICA, empreint de recueillement et de partage, vous invite à plonger au cœur de l’identité corse et découvrir notre art vocal séculaire, véritable culture vivante et vibrante transmise au fil des générations et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO (paghjella).

AU PROGRAMME 1h30 de chants sacrés et profanes avec nos 4 chanteurs et guitaristes, mêlant ferveur spirituelle et récits de la vie, qui résonnent dans un dialogue intime entre l’homme et sa terre corse, entre le passé et le présent, célébrant ainsi la beauté des montagnes, la mémoire des anciens, la vie des bergers corses et les évènements de la vie quotidienne.

Ainsi, le chant polyphonique est marqué spécialement par 3 hommes (3 voix) qui se répondent à capella

U BASSU (la voix la plus grave qui représente la force)

A SECUNDA (chanteur principal qui entonne le chant et qui représente la sagesse)

A TERZA (la voix la plus haute qui amène la beauté et qui termine l’accord).

Laissez-vous transporter par ces harmonies touchantes, vibrantes et poignantes, où chaque voix du groupe VOX CORSICA trouve sa place dans un équilibre subtil, racé, entre force brute et fragilité intense.

Une expérience authentique, hors du temps, un voyage insulaire entre tradition et modernité.

BILLETTERIE 20 € (gratuit -15 ans)

Ouverture 1h avant.

Billet sur place (CB et espèces) et billetterie en ligne. .

Impasse Notre-Dame Collégiale-Basilique Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vox-corsica@hotmail.com

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English : Concert VOX CORSICA Samedi 25 avril 2026

L’événement Concert VOX CORSICA Samedi 25 avril 2026 Beaune a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1