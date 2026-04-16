Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune
Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune jeudi 23 avril 2026.
Beaune
Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins
3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
After Work Live Music au voco Beaune le jeudi 23 avril !
Et si vos soirées prenaient un air de vacances ?
Le temps d’un after work, laissez-vous porter par une ambiance chic et décontractée au cœur du voco Beaune Cité des Vins.
À partir de 18h30, profitez d’un moment hors du temps entre collègues ou entre amis
– Cocktails rafraîchissants et créations signature
– Musique live pour une atmosphère chaleureuse et vibrante
– Cadre élégant, idéal pour se détendre après une journée bien remplie
Que vous veniez pour un verre ou pour prolonger la soirée, tout est réuni pour faire de ce rendez-vous un incontournable de votre semaine.
– Jeudi 23 avril
– À partir de 18h30
On vous attend pour célébrer ensemble la fin de journée ! .
3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20 commercial@vbeaune.com
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English : Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins
L’événement Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune a été mis à jour le 2026-04-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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