Beaune

Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins

3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

After Work Live Music au voco Beaune le jeudi 23 avril !

Et si vos soirées prenaient un air de vacances ?

Le temps d’un after work, laissez-vous porter par une ambiance chic et décontractée au cœur du voco Beaune Cité des Vins.

À partir de 18h30, profitez d’un moment hors du temps entre collègues ou entre amis

– Cocktails rafraîchissants et créations signature

– Musique live pour une atmosphère chaleureuse et vibrante

– Cadre élégant, idéal pour se détendre après une journée bien remplie

Que vous veniez pour un verre ou pour prolonger la soirée, tout est réuni pour faire de ce rendez-vous un incontournable de votre semaine.

– Jeudi 23 avril

– À partir de 18h30

On vous attend pour célébrer ensemble la fin de journée ! .

3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20 commercial@vbeaune.com

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English : Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins

L’événement Afterwork Live Music Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune a été mis à jour le 2026-04-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)