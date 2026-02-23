Patrimoine mondial en fête Domaine Baptiste Guyot Beaune

Patrimoine mondial en fête

Domaine Baptiste Guyot 48 Rue du Faubourg Saint-Martin Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

2026-04-19

L’événement Patrimoine mondial en fête , organisé en collaboration entre les 9 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en Bourgogne-Franche-Comté, vous propose de découvrir ou redécouvrir les spécificités de chacun de ces sites, avec divers activités prévues dans toute la région le 19 avril 2026 !

À Beaune, rendez-vous au Domaine Baptiste Guyot entre 10h30 et 17h30 pour profiter d’activités ludiques sur le thème du Patrimoine mondial carnet de voyage pour enfants, partie insolite de Molkky revisité et autres jeux sur l’Unesco avec des lots à gagner tout au long de la journée.

Partez également en balade au départ du domaine, avec votre livret de découverte du vignoble, pour profiter du paysage magnifique des vignes de la Montagne de Beaune et en savoir plus les spécificités du site inscrit à l’Unesco local Les Climats du vignoble de Bourgogne, avec en récompense, une dégustation de vins de l’appellation Beaune !

Parcours de 1h15, en autonomie ou avec un guide (horaires à venir).

Entrée libre et gratuite.

Les pique-niques sortis du sac sont les bienvenues (pas de restauration sur place).

Parcours de balade accessible aux familles (sans poussettes). .

Domaine Baptiste Guyot 48 Rue du Faubourg Saint-Martin Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evenement@climats-bourgogne.com

