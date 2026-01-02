Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PAROLES D’HOSPITALIERS] Apprendre le soin 600 ans d’enseignement Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

[PAROLES D’HOSPITALIERS] Apprendre le soin 600 ans d’enseignement

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:15:00

fin : 2026-04-25 15:45:00

Date(s) :

2026-04-25

Allez à la rencontre des soignants des Hospices Civils de Beaune et partagez leurs regards sur les soins prodigués aujourd’hui ! Chaque intervenant vous dévoile ses expériences professionnelles et vous expose ses pratiques d’hospitalier. De l’Hôtel-Dieu au centre hospitalier Philippe le Bon ce sont des histoires de santé publique, de spécialisations, de parcours patients, de patrimoine bâti et de domaines viticoles qui s’entremêlent aux activités quotidiennes du prendre soin. Un format de visite-rencontre pour croiser les regards sur le site et échanger sur l’histoire de ce patrimoine vivant hospitalier que représente encore l’Hôtel-Dieu.

Avec les étudiants infirmiers et les élèves aides-soignants de l’Institut de Formations Paramédicales des Hospices Civils de Beaune

Les métiers du soins s’apprennent et se transmettent du XVe siècle à l’Hôtel-Dieu jusqu’à nos jours à l’IFP des Hospices Civils de Beaune. Les étudiants et les formateurs prennent la parole pour vous partager leur quotidien dans cet apprentissage du soin et pour explorer avec vous les archives des premières formes d’enseignement dans l’institution.

Samedi 25 avril

De 14h15 à 15h45

Tout public Billet Découverte

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/apprendre-le-soin-600-ans-denseignement.html

ou en billetterie dans la limite des places disponibles .

21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

