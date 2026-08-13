Concert Voyage en chansons par le Chœur Ascèse Chapelle Notre-Dame du Refuge Anglet

Informations pratiques

Anglet

Concert Voyage en chansons par le Chœur Ascèse

Chapelle Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Fondé à Anglet en 2013, composé de 16 chanteurs professionnels, le Chœur de Chambre Ascèse sous la direction de Philippe Mendes offre un vaste panorama de musique sacrée et profane pour la voix, couvrant cinq siècles jusqu’à l’époque contemporaine.

Le chœur s’est également inscrit dans une démarche de création en faisant appel aux compositeurs et compositrices d’aujourd’hui et en privilégiant les compositeurs du Pays Basque Joël Mérah, Peïo Cabalette, Jose Antonio San Miguel, Eva Ugalde, Josu Elberdin, Xabier Sarasola mais aussi d’ailleurs (Joseph Vila, Philippe Hersant, Pascal Zavaro…).

Dans ce programme de Voyage en chansons Philippe Mendes élargit son répertoire à des musiques traditionnelles du monde (Brésil, Suède, Serbie, Irlande). .

Chapelle Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Voyage en chansons par le Chœur Ascèse

L’événement Concert Voyage en chansons par le Chœur Ascèse Anglet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Anglet