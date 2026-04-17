Concert Voyage en Italie Mayet
Concert Voyage en Italie Mayet samedi 27 juin 2026.
Mayet
Concert Voyage en Italie
Place de L Hôtel de ville Mayet Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Concert Voyage en Italie
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Place de L Hôtel de ville Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 60 11 mairie@mairie-mayet.fr
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English :
Journey to Italy concert
L’événement Concert Voyage en Italie Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72
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