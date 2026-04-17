Mayet

Concert Voyage en Italie

Place de L Hôtel de ville Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert Voyage en Italie

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Place de L Hôtel de ville Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 60 11 mairie@mairie-mayet.fr

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English :

Journey to Italy concert

L’événement Concert Voyage en Italie Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72