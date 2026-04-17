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Fête de la Musique Mayet

Fête de la Musique Mayet vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 72360 Mayet

Département : Sarthe

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mayet

Fête de la Musique

Place de l’Hôtel de Ville Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la musique 2025 à Mayet
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Place de l’Hôtel de Ville Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 60 11  mairie@mairie-mayet.fr

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English :

Fête de la musique 2025 in Mayet

L’événement Fête de la Musique Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée du Loir

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