Fête de la Musique Mayet
Fête de la Musique Mayet vendredi 19 juin 2026.
Mayet
Fête de la Musique
Place de l’Hôtel de Ville Mayet Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique 2025 à Mayet
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Place de l’Hôtel de Ville Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 60 11 mairie@mairie-mayet.fr
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English :
Fête de la musique 2025 in Mayet
L’événement Fête de la Musique Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée du Loir
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