Mayet

Fête de la Musique

Place de l’Hôtel de Ville Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique 2025 à Mayet

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Place de l’Hôtel de Ville Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 46 60 11 mairie@mairie-mayet.fr

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English :

Fête de la musique 2025 in Mayet

L’événement Fête de la Musique Mayet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée du Loir