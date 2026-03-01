Concert Washaa Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Washaa

Concert Washaa Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 13 mars 2026.

Concert Washaa

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 23:30:00

Date(s) :
2026-03-13

Dîner-concert avec Washaa, afro-tropical. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Washaa

L’événement Concert Washaa Genêts a été mis à jour le 2026-03-03 par OT MSM Normandie BIT Genêts