Concert West Coast Gypsy Swing Les Quais de Taillebourg Taillebourg
jeudi 13 août 2026 · Taillebourg
Informations pratiques
Taillebourg
Concert West Coast Gypsy Swing Les Quais de Taillebourg
Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
West Coast Gypsy Swing est un duo réunissant Bruno Gil et Boris Alexandre, deux musiciens originaires de Charente Maritime et passionnés par le jazz à la française de Django REINHARDT.
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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 lesquaisdetaillebourg@orange.fr
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L’événement Concert West Coast Gypsy Swing Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge