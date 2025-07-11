Concert When the sun goes in Le Volcan Le Havre

Concert When the sun goes in

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Les Musiciens de Saint-Julien Rosemary Standley

Ils partagent le goût des musiques britanniques d’hier et d’aujourd’hui. La chanteuse Rosemary Standley s’associe aux Musiciens de Saint-Julien dans cette traversée exploratoire de chansons folkloriques d’antan. D’inspiration écossaise et irlandaise, ces chants charmants intitulés les Child Ballads furent collectés et publiés au XIXe siècle par Francis James Child, professeur de rhétorique et d’art oratoire américain, féru de musiques traditionnelles anglaises. Un répertoire de quelques 300 titres qui irrigue encore de son influence le courant folk né dans les années 1960. Soutenu par des contrechants, le timbre somptueux de Rosemary Standley (divine interprète au sein de Moriarty et Birds on Wire) s’élève parmi les voluptés des instruments anciens qui l’accompagnent flûtes, cornemuse, tympanon, harpe, viole de gambe et violoncelle, percussions et théorbe. Une sélection de pépites, un enchantement tout simplement.

Durée 1h20

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Concert When the sun goes in

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert When the sun goes in Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie