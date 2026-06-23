Soulomès

Concert Xinarca, chant et cistre corses

Soulomès Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse ( Cantu nustrale ) monodique chants sacrés, chants de montagne (chants de bergers, chants de travail), compositions.

Il accompagne sa voix de la seule Cetera d’époque actuellement jouée

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse ( Cantu nustrale ) monodique chants sacrés, chants de montagne (chants de bergers, chants de travail), compositions.

Il accompagne sa voix de la seule Cetera d’époque actuellement jouée. Cet instrument connu sous le nom de Cetera d’Oletta est âgé de plus de 230 ans et lui vient de son Grand-Oncle.

C’est l’ancien cistre corse à 16 cordes, qu’il a à coeur de faire revivre et donne également à entendre en solo.

Une voix profonde et envoûtante qui trouve naturellement sa place dans les églises où elle est sublimée.

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Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 72 90 55 14 concerts.xinarca@gmail.com

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English :

Xinarca performs a repertoire centered on traditional Corsican monodic singing (%AB Cantu nustrale %BB): sacred songs, mountain songs (shepherds’ songs, work songs), and original compositions.

He accompanies his voice with the only period cetera currently in use.

L’événement Concert Xinarca, chant et cistre corses Soulomès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat