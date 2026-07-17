[Visite commentée] Percussions d’Occitanie et du monde : regards croisés sur la musique et les cultures populaires, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès

Informations pratiques

[Visite commentée] Percussions d’Occitanie et du monde : regards croisés sur la musique et les cultures populaires 19 et 20 septembre Commanderie hospitalière de Soulomès Lot

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite commentée et musicale de l’exposition « Percussions du monde », proposée par l’association Musique en liberté avec la participation de l’association La Granja.

À travers une collection exceptionnelle de percussions d’Occitanie et du monde, découvrez des regards croisés sur la musique, les instruments et les cultures populaires.

Commanderie hospitalière de Soulomès 46240 Soulomès Soulomès 46240 Lot Occitanie 05 65 21 17 58 De l’ancienne commanderie subsiste « la maison du commandeur » avec ses fenêtres à meneaux et une avancée en mâchicoulis sur corbeaux. Parking de l’église.

Une visite commentée et musicale de l’exposition de « percussions du monde » de l’association Musique en liberté avec la participation de l’association La Granja. Des regards croisés sur la musique et…

©Gérard GRIMAL