Découvrez Le Secret de la Commanderie – Escape Game, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès

Informations pratiques

Découvrez Le Secret de la Commanderie – Escape Game 19 et 20 septembre Commanderie hospitalière de Soulomès Lot

Gratuit. À partir de 6 ans. Une nouvelle mission toutes les 20 minutes. Durée environ une heure. Dernier départ à 17h. Par équipe de 6 personnes, la présence d’au moins un adulte par équipe est recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les vieilles pierres de la commanderie hospitalière de Soulomès n’ont pas encore livré tous leurs secrets… Venez les percer en participant à l’escape game « Le Secret de la Commanderie ». Cette aventure immersive vous invite à résoudre des énigmes et à explorer ce patrimoine historique sous un angle original et ludique, au cœur d’un lieu chargé d’histoire.

Commanderie hospitalière de Soulomès 46240 Soulomès Soulomès 46240 Lot Occitanie 05 65 21 17 58 [{« type »: « link », « value »: « https://facebook.com/events/s/escape-game-commanderie-de-sou/901848609063609/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0630545792 »}] De l’ancienne commanderie subsiste « la maison du commandeur » avec ses fenêtres à meneaux et une avancée en mâchicoulis sur corbeaux. Parking de l’église.

Les vieilles pierres de la commanderie hospitalière de Soulomès n’ont pas encore livré tous leurs secrets… Venez les percer en participant à l’escape game « Le Secret de la Commanderie ». Cette vous…

©Claudia Gandner