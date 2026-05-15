Palavas-les-Flots

CONCERT YANNS PHÉNOMÉNAL RE/TOUR

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 27 – 27 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

21h30

Concert Yanns PHÉNOMÉNAL RE/TOUR

1ère partie Jules Loewert

Arènes El Cordobés

Tarifs de 27 à 35€

Infos http://www.arenesdepalavas.com/ ou 04 67 50 39 56

Yanns met le feu sur scène !

À seulement 26 ans, Yanns s’affirme comme l’un des artistes les plus influents de la pop urbaine française. Avec plus de 100 000 albums vendus, 150 000 billets de concert écoulés et des hits cumulant des centaines de millions de streams.

Il enchaîne les succès. Son titre emblématique Clic Clic Pan Pan , certifié triple diamant, a marqué toute une génération et a même été choisi comme bande originale du film à succès Un p’tit truc en plus d’Artus, renforçant ainsi sa popularité.

Son album Pays des merveilles , désormais certifié disque d’or, confirme son ascension fulgurante. Nommé Révélation de l’année aux NRJ Music Awards, Yanns séduit une communauté grandissante, avec près de 3 millions d’abonnés sur TikTok et près d’un milliard de vues sur YouTube.

Porté par une énergie contagieuse et un univers musical sincère, Yanns s’impose plus que jamais comme une valeur sûre et incontournable de la scène musicale actuelle.

Yanns sera à L’Olympia en avril 2026 (déjà complet) et en partenariat avec TF1 sur l’année 2026 & 2027, il attire les foules particulièrement les familles, .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 39 56

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English : CONCERT YANNS PHÉNOMÉNAL RE/TOUR

21h30

Yanns PHÉNOMÉNAL RE/TOUR concert

1st part Jules Loewert

L’événement CONCERT YANNS PHÉNOMÉNAL RE/TOUR Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34