Béthancourt-en-Vaux

Concert Yellow tribute Coldplay

Béthancourt-en-Vaux Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous le 14 juin 2026 à 17h à Béthancourt-en-Vaux 02300 pour le Concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow dans une ambiance fidèle à l’univers du groupe.

Au programme:

Un voyage musical rempli d’émotions, de couleurs et d’énergie pour revivre les titres emblématiques qui ont marqué plusieurs générations.

Gratuit.

Rendez-vous le 14 juin 2026 à 17h à Béthancourt-en-Vaux 02300 pour le Concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow dans une ambiance fidèle à l’univers du groupe.

Au programme:

Un voyage musical rempli d’émotions, de couleurs et d’énergie pour revivre les titres emblématiques qui ont marqué plusieurs générations.

Gratuit. .

Béthancourt-en-Vaux 02300 Aisne Hauts-de-France comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com

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English :

Join us on June 14, 2026 at 5pm in Béthancourt-en-Vaux 02300 for the Coldplay tribute concert by the band Yellow in an atmosphere faithful to the band?s universe.

On the program:

A musical journey filled with emotion, color and energy to relive the iconic songs that have marked several generations.

Free admission.

L’événement Concert Yellow tribute Coldplay Béthancourt-en-Vaux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard