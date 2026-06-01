Concert Yellow tribute Coldplay Béthancourt-en-Vaux
Concert Yellow tribute Coldplay Béthancourt-en-Vaux dimanche 14 juin 2026.
Béthancourt-en-Vaux
Concert Yellow tribute Coldplay
Béthancourt-en-Vaux Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rendez-vous le 14 juin 2026 à 17h à Béthancourt-en-Vaux 02300 pour le Concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow dans une ambiance fidèle à l’univers du groupe.
Au programme:
Un voyage musical rempli d’émotions, de couleurs et d’énergie pour revivre les titres emblématiques qui ont marqué plusieurs générations.
Gratuit.
Rendez-vous le 14 juin 2026 à 17h à Béthancourt-en-Vaux 02300 pour le Concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow dans une ambiance fidèle à l’univers du groupe.
Au programme:
Un voyage musical rempli d’émotions, de couleurs et d’énergie pour revivre les titres emblématiques qui ont marqué plusieurs générations.
Gratuit. .
Béthancourt-en-Vaux 02300 Aisne Hauts-de-France comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on June 14, 2026 at 5pm in Béthancourt-en-Vaux 02300 for the Coldplay tribute concert by the band Yellow in an atmosphere faithful to the band?s universe.
On the program:
A musical journey filled with emotion, color and energy to relive the iconic songs that have marked several generations.
Free admission.
L’événement Concert Yellow tribute Coldplay Béthancourt-en-Vaux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard