Concerto InCanto Château du Double Lens-Lestang

Informations pratiques

Lens-Lestang

Concerto InCanto

Château du Double 310 Chemin du Double Lens-Lestang Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23 18:15:00

Date(s) :

2026-08-23

Concert exceptionnel au Château du Double. Le Ténor Di Bettino, accompagné du pianiste virtuose Maxime Buatier, vous invite à vivre un moment musical d’exception ! Facilité de parking aux abords du Château. Durée 1h15.

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Château du Double 310 Chemin du Double Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 07 53 31 communication.dibettino@gmail.com

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English :

A special concert at the Château du Double. Tenor Di Bettino, accompanied by virtuoso pianist Maxime Buatier, invites you to enjoy an exceptional musical experience! Convenient parking is available near the château. Duration: 1 hour and 15 minutes.

L’événement Concerto InCanto Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche