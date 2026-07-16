Visites commentées de la chapelle, Chapelle de Chatenay, Lens-Lestang

Informations pratiques

Visites commentées de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle de Chatenay Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées de la chapelle restaurée datant du 11ème siècle

Chapelle de Chatenay Montée de la Chapelle 26210 Lens-Lestang Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0667017031 Chapelle du 11ème siècle Parking

et accès aux personnes à mobilité réduite

Visites commentées de la chapelle restaurée datant du 11ème siècle