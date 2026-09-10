Concerto pour clarinette, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto pour clarinette Dimanche 29 novembre, 17h00 Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:30:00+01:00

Honneur à Domenico Cimarosa, un compositeur italien contemporain de Mozart. Son opéra Le mariage secret est entré dans la légende pour avoir été entièrement bissé le soir de sa création à la demande de l’Empereur Léopold II. Enfant prodige et élève de l’immense pédagogue Nadia Boulanger, Jean Françaix composa un Concerto pour clarinette à l’humour décapant. Favorisant les pirouettes, les phrases comiques et les mesures inédites, cette œuvre sera un véritable défi pour la clarinettiste solo de l’ONPL Sabrina Moulaï. Place ensuite à l’enthousiasme juvénile de Beethoven qui, à 29 ans, ose enfin se mesurer à l’héritage de son maître Joseph Haydn dans une Première Symphonie à la maîtrise déjà sidérante.

Domenico Cimarosa | Ouverture du Mariage secret

Jean Françaix | Concerto pour clarinette

Sabrina Moulaï, clarinette

Ludwig van Beethoven | Symphonie n°1

Karen Ní Bhroin, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=367&sessionid=686 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]

Tout chante dans le Concerto pour clarinette de Jean Françaix, une œuvre brillante et pleine d’humour interprétée par Sabrina Moulaï, clarinette solo de l’ONPL.

Béatrice Cruveiller