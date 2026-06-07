Concerto pour clarinette – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-29 17:00 – 18:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique Honneur à Domenico Cimarosa, un compositeur italien contemporain de Mozart. Son opéra « Le mariage secret » est entré dans la légende pour avoir été entièrement bissé le soir de sa création à la demande de l’Empereur Léopold II.Enfant prodige et élève de l’immense pédagogue Nadia Boulanger, Jean Françaix composa un « Concerto pour clarinette » à l’humour décapant. Favorisant les pirouettes, les phrases comiques et les mesures inédites, cette œuvre sera un véritable défi pour la clarinettiste solo de l’ONPL Sabrina Moulaï.Place ensuite à l’enthousiasme juvénile de Beethoven qui, à 29 ans, ose enfin se mesurer à l’héritage de son maître Joseph Haydn dans une Première Symphonie à la maîtrise déjà sidérante. Déroulé :Domenico Cimarosa : Ouverture du Mariage secret – 8 min. Jean Françaix : Concerto pour clarinette – 25 min.Sabrina Moulaï, clarinette – entracte – Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 1 – 26 min. Orchestre National des Pays de la LoireKaren Ní Bhroin, direction Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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