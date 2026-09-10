Concerto pour contrebasse, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concerto pour contrebasse Vendredi 27 novembre, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Avec la délicate Ouverture en do, c’est un très bel hommage que l’ONPL et la cheffe ukrainienne Polina Lebedieva rendent à Fanny Mendelssohn, une des rares femmes compositeurs du 19e siècle qui dans l’ombre de son frère Félix n’osa publier ses œuvres qu’à la fin de sa vie. Ce n’est pas un hasard si l’on surnommait Giovanni Bottesini le « Paganini de la contrebasse ». Repoussant les limites de son instrument pour en révéler toute la richesse expressive, il composa des parties de solistes redoutables comme en atteste la coda ébouriffante de son second concerto interprété ici par Andrès Fernandez Subiela, contrebasse solo de l’ONPL. La Symphonie en ut de Bizet est également une pièce élégante et lumineuse. Avec ses mélopées orientalisantes, l’œuvre évoque déjà le goût pour l’exotisme de l’auteur des futurs Pêcheurs de perles et Carmen.

Fanny Mendelssohn | Ouverture en do

Giovanni Bottesini | Concerto n°2 pour contrebasse

• arrangement Norman Ludwin

Georges Bizet | Symphonie en ut

Polina Lebedieva, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=366&sessionid=658 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]

Un Concerto pour contrebasse, ce n’est pas banal ! Andrès Fernandez Subiela, contrebasse solo de l’ONPL, donne un coup de projecteur sur cet instrument fascinant.

Melle Meigovel