Concertos de Bach et Vivaldi Théotime Langlois de Swarte & Le Consort Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Concertos de Bach et Vivaldi Théotime Langlois de Swarte & Le Consort

Dimanche 5 juillet 2026 de 21h à 23h. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Véritable révélation de la scène musicale actuelle, Théotime Langlois de Swarte s’impose comme l’un des artistes les plus brillants de sa génération.

Après avoir conquis le public des Carrières des Lumières en 2022 et 2024, Théotime Langlois de Swarte revient entouré des musiciens de l’Ensemble Le Consort pour une soirée exceptionnelle dédiée aux chefs-d’œuvre baroques de Bach et Vivaldi. .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

A true revelation on the current music scene, Théotime Langlois de Swarte has established himself as one of the most brilliant artists of his generation.

L’événement Concertos de Bach et Vivaldi Théotime Langlois de Swarte & Le Consort Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baux de Provence